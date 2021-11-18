Терапевт Алексеева предложила диету, подходящую для лечения больных ковидом

Средиземноморская диета поможет организму быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, считает врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. Именно такой тип меню, по мнению специалиста, концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при CoViD-19. Всё благодаря продуктам, разжижающим кровь, витамину С, цинку, которые мешают размножению вируса.

"Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурцы, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть омега-3, даже может быть жирная слабосолёная сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой — до 20 граммов, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме", — объяснила Алексеева в интервью порталу Ura.ru.

Терапевт добавила, что если нет возможности сесть на средиземноморскую диету, то можно использовать крупы, в том числе гречку, овсянку, делать пюре. Главное — не нагружать организм, не заказывать фастфуд, который создаёт большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией. Также терапевт напомнила, что для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда можно добавлять различные ярко пахнущие пряности, например куркуму. А чтобы снять тревогу, попить настои из успокаивающих трав.

Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что при лечении CoViD-19 в выборе питания нужно исходить из преобладающих в клинической картине симптомов. Так, к примеру, если идёт поражение желудочно-кишечного тракта, что часто отмечается при дельта-штамме, то назначается щадящая диета с необходимым набором витаминов, макро- и микроэлементов.

"При высокой температуре, наряду с обильным питанием, необходима легкоусвояемая пища, без жирных, жареных, копчёных и острых блюд, богатая белком для лучшей работы иммунитета, витаминами, особенно D и группы B, микро и макроэлементами, это магний и цинк. И категорически противопоказано употребление алкоголя, потому что при коронавирусе одним из органов-мишеней является печень", — заявил Токарев.