Согласовывать переводы с семьёй: Депутат Костенко предложила новый способ защиты россиян от телефонных мошенников

Если инициативу примут, можно будет пойти в банк и написать заявление о блокировке банковских операций без особого подтверждения.

В Госдуме разработали законопроект, который предполагает дополнительную возможность для защиты денег россиян от мошенников — согласование банковских операций с родственниками и другими доверенными лицами. С такой идеей выступила депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко.

Как пишут "Известия", предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они будут поручать своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

"Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путём их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами", — пояснила депутат Наталья Костенко.