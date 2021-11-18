"Люди занимали очереди с шести утра": Солист "Землян" рассказал, когда группа почувствовала себя известной
В следующем году коллектив отметит 45-летие со дня образования, а сейчас они подводят своего рода творческие итоги.
Фото © Газета "Петербургский дневник" / Елена Бледных
Участники ВИА "Земляне" почувствовали себя знаменитыми после первых гастролей, которые прошли в Кемеровской области. Об этом солист группы Игорь Романов рассказал в ходе экскурсии по знаковым для коллектива местам Санкт-Петербурга.
"Уже после первой поездки, примерно через месяц, мы почувствовали себя известными. Люди занимали очереди с шести утра, чтобы успеть купить билеты на концерты. А те, кто не успевал, часто проникали на концерты через окна, через крыши. Тогда афиши с надписью "рок-группа" было достаточно, чтобы люди пошли на концерт. Интерес к такой музыке в то время был очень высокий", — передаёт слова Романова газета "Петербургский дневник".
Он также рассказал, что запланировано воссоединение группы. Солист даже раскрыл имена тех, кто войдёт в обновлённый коллектив.
"Творческих планов у нас много. Мы запланировали воссоединение группы, в котором примут участие я, Володя Киселёв и, возможно, кто-то ещё из отцов-основателей коллектива. Планируем провести большие концерты, на которых будем исполнять как всем хорошо известные песни, так и те песни, которые когда-то были написаны, но широкой публике неизвестны", — заявил Романов.
А ранее Лайф рассказывал, что бывший вокалист группы "Земляне" вспомнил, как песня "Трава у дома" стала гимном космонавтов.
Комментариев: 0