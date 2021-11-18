Участники ВИА "Земляне" почувствовали себя знаменитыми после первых гастролей, которые прошли в Кемеровской области. Об этом солист группы Игорь Романов рассказал в ходе экскурсии по знаковым для коллектива местам Санкт-Петербурга.

"Уже после первой поездки, примерно через месяц, мы почувствовали себя известными. Люди занимали очереди с шести утра, чтобы успеть купить билеты на концерты. А те, кто не успевал, часто проникали на концерты через окна, через крыши. Тогда афиши с надписью "рок-группа" было достаточно, чтобы люди пошли на концерт. Интерес к такой музыке в то время был очень высокий", — передаёт слова Романова газета "Петербургский дневник".

Он также рассказал, что запланировано воссоединение группы. Солист даже раскрыл имена тех, кто войдёт в обновлённый коллектив.