Жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого метеора

Жители нескольких регионов России сняли на видео падение очень яркого болида. Видео © VK / "Злой ижевчанин" / Мария Петрова, Ижевск, Андрей Ковязин, Эрик Ахунов, Признавашки Слободской / Дмитрий Барабанов

Жители нескольких регионов России, в том числе Удмуртии, Республики Марий Эл, сняли на видео падение очень яркого метеора. "Падающая звезда" на миг осветила небосвод, будто солнце или Луна, вскоре потухнув.

Отметим, что практически весь ноябрь в небе можно наблюдать Леониды, но именно в ночь с 17-го на 18-е жители Земли смогут увидеть главный звездопад. Можно сказать, что падение небесных искр достигнет пика — по одной вспышке каждые четыре минуты.

"В ночь с 17 на 18 ноября произойдёт максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Леониды — это частицы хвоста кометы Темпеля-Туттля — самый известный метеорный поток, который земляне наблюдают уже более 3800 лет. Своё название они получили от созвездия Льва, из области которого со скоростью 70 километров в секунду и влетают в атмосферу Земли яркие и быстрые белые метеоры. Лучше всего этот звёздный парад будет виден после полуночи и ранним утром до восхода Солнца. Его можно будет наблюдать на восточном горизонте. Таким сильным звёздным дождём Леониды обрушиваются с неба раз в 33 года.