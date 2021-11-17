Глава Пентагона: США не знают о целях действий России у границы Украины

В США не знают о целях действий России у границ Украины. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин, комментируя приписываемые России "передвижения войск" в этом регионе.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией... Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин", — сказал Остин.