Глава Пентагона: США не знают о целях действий России у границы Украины
Глава Минобороны США призвал Москву быть более прозрачной для Запада в своих намерениях.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
В США не знают о целях действий России у границ Украины. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин, комментируя приписываемые России "передвижения войск" в этом регионе.
"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией... Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин", — сказал Остин.
Глава Минобороны США также призвал Россию быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений. По этому вопросу Остин регулярно поддерживает контакты с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе.
Как рассказывал Лайф, ранее Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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