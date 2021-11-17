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Глава Пентагона: США не знают о целях действий России у границы Украины

Глава Минобороны США призвал Москву быть более прозрачной для Запада в своих намерениях.

17 ноября, 20:55

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

В США не знают о целях действий России у границ Украины. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин, комментируя приписываемые России "передвижения войск" в этом регионе.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией... Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин", сказал Остин.

Глава Минобороны США также призвал Россию быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений. По этому вопросу Остин регулярно поддерживает контакты с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе.

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Как рассказывал Лайф, ранее Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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