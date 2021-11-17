"Нетипичная практика": Эксперт Лукьянов оценил публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
Специалист также отметил, что принятие таких мер на высоком уровне говорит о дипломатическом кризисе в мире.
Фото © Facebook / Сергей Лавров
Публикация переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом — это нетипичная практика. Её цель — отвести необоснованные претензии к российской дипломатии на украинском направлении. Так считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.
"Это нетипичная практика. Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упрёков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет", — заявил Лукьянов РИА "Новости".
Эксперт также отметил, что на самом деле это проявление желания России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще — не между странами.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости с позированием перед телекамерами.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Дипломат отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четвёрки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.
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