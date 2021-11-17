Публикация переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом — это нетипичная практика. Её цель — отвести необоснованные претензии к российской дипломатии на украинском направлении. Так считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

"Это нетипичная практика. Я думаю, что это связано с тем, что идёт большая волна упрёков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и всё отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет", — заявил Лукьянов РИА "Новости".

Эксперт также отметил, что на самом деле это проявление желания России продемонстрировать, как оно есть на самом деле, в реальности связано с кризисом дипломатических отношений вообще — не между странами.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости с позированием перед телекамерами.