Украинский генерал Москаль увидел признаки надвигающейся трагедии
Он заявил, что атомные электростанции изношены и не тянут нагрузки, стране следует опасаться худшего.
Фото © Wikipedia / АЭС Украины
Атомная энергетика на Украине находится в опасном состоянии, заявил отставной генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль. Он отметил, что остаётся только надеяться на бога.
"Надо в воскресенье пойти в церковь, свечку поставить за то, чтобы атомная энергетика не взорвалась, потому что всё — старьё", — сказал Москаль в эфире Четвёртого канала.
По его словам, энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Экс-сотрудник МВД отметил, что раньше 56% электроэнергии на Украине производили атомные электростанции, а сейчас работают 8 из 15 энергоблоков. Как отмечает Москаль, проблема ещё и в дефиците запчастей — приобрести их можно только в России. Генерал подчеркнул, что в то время как президент Зеленский "бьёт кулаком" и требует "давай, давай", следует опасаться худшего.
"Это может кончиться большой трагедией для Украины", — добавил Москаль.
Ранее Лайф уже рассказывал о том, что энергокризис грозит обернуться новым Чернобылем. Попытка властей компенсировать нехватку энергоресурсов за счёт досрочного выведения АЭС из ремонта может не только похоронить всю энергетику страны, но и привести к ядерной катастрофе.
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