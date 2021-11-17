Украинский генерал Москаль увидел признаки надвигающейся трагедии

Атомная энергетика на Украине находится в опасном состоянии, заявил отставной генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль. Он отметил, что остаётся только надеяться на бога.

"Надо в воскресенье пойти в церковь, свечку поставить за то, чтобы атомная энергетика не взорвалась, потому что всё — старьё", — сказал Москаль в эфире Четвёртого канала.

По его словам, энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Экс-сотрудник МВД отметил, что раньше 56% электроэнергии на Украине производили атомные электростанции, а сейчас работают 8 из 15 энергоблоков. Как отмечает Москаль, проблема ещё и в дефиците запчастей — приобрести их можно только в России. Генерал подчеркнул, что в то время как президент Зеленский "бьёт кулаком" и требует "давай, давай", следует опасаться худшего.

"Это может кончиться большой трагедией для Украины", — добавил Москаль.