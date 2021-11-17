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Украинский генерал Москаль увидел признаки надвигающейся трагедии

Он заявил, что атомные электростанции изношены и не тянут нагрузки, стране следует опасаться худшего.

17 ноября, 20:06
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kernkraftwerk_Saporischschja.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АЭС Украины</a></p>

Фото © Wikipedia / АЭС Украины

Атомная энергетика на Украине находится в опасном состоянии, заявил отставной генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль. Он отметил, что остаётся только надеяться на бога.

"Надо в воскресенье пойти в церковь, свечку поставить за то, чтобы атомная энергетика не взорвалась, потому что всё — старьё", — сказал Москаль в эфире Четвёртого канала.

По его словам, энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. Экс-сотрудник МВД отметил, что раньше 56% электроэнергии на Украине производили атомные электростанции, а сейчас работают 8 из 15 энергоблоков. Как отмечает Москаль, проблема ещё и в дефиците запчастей — приобрести их можно только в России. Генерал подчеркнул, что в то время как президент Зеленский "бьёт кулаком" и требует "давай, давай", следует опасаться худшего.

"Это может кончиться большой трагедией для Украины", — добавил Москаль.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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