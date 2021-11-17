В Казахстане полиция опровергла заявления 44-летнего россиянина, который ранее пожаловался, что 20 лет жил в рабстве на территории этой страны. Сотрудники правоохранительных органов ссылаются на новые показания самого Алексея Котова. Согласно им, его не удерживали силой в крестьянском хозяйстве, он трудился там по собственной воле.

"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства",— говорится в сообщении полиции Казахстана.

Также утверждается, что Котов отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства, "пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой". Сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области сообщают, что увидели обращение россиянина в соцсетях. Было начато досудебное производство о незаконном лишении свободы человека. Полиция нашла автора обращения и крестьянское хозяйство в Шетском районе, где он работал.

Тогда же для проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений Посольства России в Казахстане.

"Сейчас А.А. Котов в сопровождении сотрудников посольства направляется в Нур-Султан, затем планируется его перелёт в Москву, где его встретит сестра. По словам А.А. Котова, в дальнейшем он собирается выехать на малую родину в Ярославскую область, где намерен устраивать свою жизнь", — говорится в сообщении российской дипмиссии в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Лайф писал, что родители оказавшегося в рабстве в Казахстане россиянина все 20 лет верили, что сын жив. Согласно первоначальной версии, в соседней республике мужчина служил в армии и, когда возвращался домой, на вокзале подвергся нападению неизвестных, которые и передали его владельцу фермерского хозяйства.