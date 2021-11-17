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Нефть Brent на Лондонской бирже упала в цене ниже $80 за баррель

Аналогичный показатель отмечался лишь более месяца назад — 7 октября 2021 года, затем энергоноситель стал дорожать.

17 ноября, 19:13

Фото © Pixabay

На Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года упала до $79,92 за баррель. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Согласно информации торгов, в течение дня цена опускалась примерно на 3,05%. А к 21:45 по мск нефть марки Brent торговалась на уровне $79,91 за баррель. В последний раз такой показатель отмечался более месяца назад — 7 октября 2021 года.

Из-за дорогого газа ускорили рост мировые цены на нефть

Из-за дорогого газа ускорили рост мировые цены на нефть

А ранее Лайф рассказывал, что американский президент Джо Байден захотел сбить цены на нефть с помощью товарных интервенций. К таким действиям лидер США решил прибегнуть из-за того, что ОПЕК не захотела повышать уровень нефтедобычи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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