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Арестован и.о. главы Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям

Чиновник стал фигурантом дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

17 ноября, 18:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Обвиняемый во взяточничестве исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин арестован. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Как отметили в ведомстве, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по этому региону. Кручинин стал фигурантом дела, возбуждённого по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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А ранее Лайф рассказывал, что суд отправил под стражу задержанного при получении миллионной взятки мэра Белогорска. По решению инстанции под арестом пойманный с поличным Игорь Ипатко пробудет ближайшие два месяца.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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