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Суд отправил штурмовавшего Капитолий "рогатого" сторонника Трампа в тюрьму

В заключительном слове Джейкоб Ченсли сравнил себя с Ганди и заявил, что должен взять на себя ответственность.

17 ноября, 18:59
<p>Фото © ТАСС / Douglas Christian / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Douglas Christian / ZUMA Wire

Суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы участника штурма Капитолия по прозвищу Шаман. Об этом сообщает CNN.

Бывший актёр и моряк, 33-летний Джейкоб Ченсли стал одним из первых обвиняемых в более чем 660 делах о беспорядках в Капитолии. Сторона обвинения считает шамана QAnon символом варварской толпы, но сам осуждённый раскаялся в содеянном, признав, что нарушил закон.

"Я должен делать то, что сделал бы Ганди, и взять на себя ответственность", — сказал Ченсли в заключительном слове.

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При этом защита мужчины просила назначить ему срок, равносильный тому, что клиент уже отбыл, находясь за решёткой с января.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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