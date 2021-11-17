Суд отправил штурмовавшего Капитолий "рогатого" сторонника Трампа в тюрьму
В заключительном слове Джейкоб Ченсли сравнил себя с Ганди и заявил, что должен взять на себя ответственность.
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Суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы участника штурма Капитолия по прозвищу Шаман. Об этом сообщает CNN.
Бывший актёр и моряк, 33-летний Джейкоб Ченсли стал одним из первых обвиняемых в более чем 660 делах о беспорядках в Капитолии. Сторона обвинения считает шамана QAnon символом варварской толпы, но сам осуждённый раскаялся в содеянном, признав, что нарушил закон.
"Я должен делать то, что сделал бы Ганди, и взять на себя ответственность", — сказал Ченсли в заключительном слове.
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При этом защита мужчины просила назначить ему срок, равносильный тому, что клиент уже отбыл, находясь за решёткой с января.
Напомним, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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