Суд отправил штурмовавшего Капитолий "рогатого" сторонника Трампа в тюрьму

Суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы участника штурма Капитолия по прозвищу Шаман. Об этом сообщает CNN.

Бывший актёр и моряк, 33-летний Джейкоб Ченсли стал одним из первых обвиняемых в более чем 660 делах о беспорядках в Капитолии. Сторона обвинения считает шамана QAnon символом варварской толпы, но сам осуждённый раскаялся в содеянном, признав, что нарушил закон.

"Я должен делать то, что сделал бы Ганди, и взять на себя ответственность", — сказал Ченсли в заключительном слове.