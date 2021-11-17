Правительство планирует с 1 января 2022 года скорректировать демпфер на топливо
В настоящее время анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты изменений как по бензину, так и по дизелю, отметили в Минэнерго.
Фото © Pixabay
Правительство России работает над корректировкой механизма демпфера на топливо для стабилизации цен на бензин и дизель. Как журналистам сообщили в Минэнерго, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.
"Анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок "демпфера" как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу <...> с учётом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле "демпфера", — говорится в релизе министерства.
К 1 декабря увеличатся темпы роста цен на бензин: на чём основан такой прогноз и сколько будет стоить топливо на заправках
Ранее Лайф сообщал, что топливный союз предупредил о риске нового роста цен на бензин. Чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году, союз считает необходимым принять ряд мер. В частности, организация предложила правительству скорректировать механизм демпфера.
Комментариев: 0