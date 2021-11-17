Британские учёные создали "Собакофон", с помощью которого скучающие питомцы могут набрать хозяина

Британские учёные из Университета Глазго разработали устройство, с помощью которого собака может по видеосвязи связаться со своим хозяином. Как пишет The Guardian, так называемый DogPhone ("Собакофон") выглядит как мягкий мяч, внутри которого есть передатчик с запуском вызова на ноутбуке.

Чтобы поболтать с хозяином, сперва пёс должен поиграть с "Собакофоном": после поднятия мячика происходит автозапуск звонка. При этом человек может не только принять или отклонить вызов, но и набрать любимца сам. Чтобы "поднять трубку", собаке придётся опять немного подвигать мячик.

Питомец одной из разработчиц "Собакофона" уже протестировал устройство на себе. Так, пёс по кличке Зак узнавал хозяйку во время видеозвонка и с удовольствием подносил к экрану другие игрушки, демонстрируя коллекцию хозяйке.

Зак позвонил хозяйке по видеосвязи с помощью "Собакофона". Фото © The Guardian / Dr Ilyena Hirskyj-Douglas

По мнению учёных, разработка может хорошо помочь собакам справиться с одиночеством, пока их хозяева на работе. А в будущем, может быть, животные вообще смогут созваниваться друг с другом.