Ещё в трёх регионах России ввели обязательную вакцинацию от ковида для пожилых

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло поправки в июньское постановление главы ведомства и обязало поставить обязательные прививки от коронавируса лиц в возрасте 60 лет и старше. Главный санитарный врач региона Елена Бабура указала, что заболеваемость среди граждан в возрасте 60–64 лет выросла на 25%, а старше 65 лет — в 3,2 раза.

Помимо пожилых обязательной вакцинации подлежат лица с хроническими заболеваниями, включая бронхолёгочную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Первый компонент препарата они должны поставить до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года. Действие постановления не распространяется на граждан, имеющих медотвод.

Аналогичное решение принял главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин, указывается в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Жители области старше 60 лет также должны привиться первым компонентом до 15 декабря, а завершить прохождение курса — до 15 января 2022-го.

Отмечается, что с 1 ноября в структуре заболевших ковидом в регионе процент пожилых составил 23,8, а показатель заболеваемости — 566,6 на 100 тысяч человек.