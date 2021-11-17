Ещё в трёх регионах России ввели обязательную вакцинацию от ковида для пожилых
Она не коснётся граждан с медотводом. Привиться пенсионеры должны в течение двух ближайших месяцев.
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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области внесло поправки в июньское постановление главы ведомства и обязало поставить обязательные прививки от коронавируса лиц в возрасте 60 лет и старше. Главный санитарный врач региона Елена Бабура указала, что заболеваемость среди граждан в возрасте 60–64 лет выросла на 25%, а старше 65 лет — в 3,2 раза.
Помимо пожилых обязательной вакцинации подлежат лица с хроническими заболеваниями, включая бронхолёгочную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Первый компонент препарата они должны поставить до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года. Действие постановления не распространяется на граждан, имеющих медотвод.
Аналогичное решение принял главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин, указывается в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Жители области старше 60 лет также должны привиться первым компонентом до 15 декабря, а завершить прохождение курса — до 15 января 2022-го.
Отмечается, что с 1 ноября в структуре заболевших ковидом в регионе процент пожилых составил 23,8, а показатель заболеваемости — 566,6 на 100 тысяч человек.
Сегодня подобное решение принято и в Кировской области, где лица старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны привиться до 30 ноября первым компонентом и до 30 декабря — вторым. Также постановлением главного санитарного врача расширяется перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации. К ним отнесли занятых в сфере ветеринарных, фармацевтических, авторемонтных, курьерских, гостиничных, туристических, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг, а также услуг связи и услуг по проведению дезинфекции. Привиться должны и работники типографий и агентств по работе с недвижимостью.
Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида ввели в Кузбассе. Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря. А в Курской области обязали прививаться от ковида пенсионеров и студентов.
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