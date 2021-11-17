Непривитый "американский жених" развёл влюблённую москвичку на 1,2 миллиона рублей

38-летняя жительница Москвы лишилась 1,2 миллиона рублей из-за возлюбленного, с которым познакомилась по переписке, "американца", как тот сам представился. С неким Вильямом из штата Калифорния женщина познакомилась в соцсетях. Как сообщает телеграм-канал SHOT, общение пары развивалось стремительно и вскоре иностранец пообещал прилететь в гости к любимой.

В день встречи Вильям сообщил, что его якобы задержали во время транзита в Турции из-за того, что он не вакцинирован от CoViD-19. На решение проблемы ему требовалось 180 тысяч рублей — москвичка без лишних вопросов перевела деньги кавалеру. Через три дня "американец" снова объявился. На этот раз его якобы задержали в аэропорту Домодедово — трудности настигли и в России. Доверчивая дама перевела Вильяму ещё 252 тысячи рублей.

На этом история не закончилась. "Американец" написал россиянке, что у него якобы возникли проблемы из-за перевозки чужих денег и теперь ему требуются средства, чтобы уладить ситуацию. Интересно отметить, что и на этот раз москвичку ничего не удивило. Не желая лишаться романтики, женщина взяла кредит в микрозаймах на 810 тысяч рублей и отправила деньги жениху.

После этого Вильям залёг на дно и перестал выходить на связь с россиянкой. Вскоре женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Сейчас "американца" разыскивают.