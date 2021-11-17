Капитан первого ранга в отставке назвал сроки полной нейтрализации ВСУ при нападении на Россию

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в случае нападения на территорию России будут нейтрализованы за временной период от 50 минут до 10 часов. Об этом сообщает телеграм-канал "Главмедиа" со ссылкой на высокопоставленный источник — капитана первого ранга в отставке. Речь идёт о полном уничтожении военных кораблей противника и береговой инфраструктуры.

Как утверждает бывший военный, вышеперечисленные сроки диктуются нормативами российской армии. По его словам, в Крыму, например, для выполнения полной нейтрализации врага будет развёрнут "пузырь запрета доступа". Более того, на полуострове и в Новороссийске имеются современные подразделения морской пехоты, ВКС, ВДВ, танковые и другие войска.

При этом риск столкновения с ядерной державой вроде США в случае атаки Украины является низким, подчеркнул эксперт. Он провёл параллели с ситуацией 2008 года, когда Запад не стал прямо вмешиваться в конфликт вокруг Грузии.