МВД объяснило обыски домов проректора и финдиректора РАНХиГС

В рамках одного из эпизодов дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, следователи МВД установили, что 12 человек были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. Как сообщили в ведомстве, этим гражданам в период с 2018 по 2020 год необоснованно выплачивалась зарплата.

"По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", — пояснили в министерстве.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбуждённого в отношении Марины Раковой, ректора Шанинки Сергея Зуева и иных лиц. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее Лайф сообщал, что следователи обыскали дома проректора и финдиректора РАНХиГС по делу Раковой.