МВД объяснило обыски домов проректора и финдиректора РАНХиГС
По версии следствия, в вуз были фиктивно трудоустроены 12 человек. Какие-либо работы они фактически не выполняли, однако длительное время регулярно получали зарплату.
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В рамках одного из эпизодов дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, следователи МВД установили, что 12 человек были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. Как сообщили в ведомстве, этим гражданам в период с 2018 по 2020 год необоснованно выплачивалась зарплата.
"По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", — пояснили в министерстве.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбуждённого в отношении Марины Раковой, ректора Шанинки Сергея Зуева и иных лиц. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Ранее Лайф сообщал, что следователи обыскали дома проректора и финдиректора РАНХиГС по делу Раковой.
Напомним, что суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Ей вменяют хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года".
Также по делу были задержаны ректор Шанинки Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
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