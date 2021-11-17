Ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры

Ещё двое привитых от коронавируса жителей столицы стали обладателями призовых квартир. В эфире телеканала "Москва 24" состоялся четвёртый розыгрыш в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью". В этот раз в акции приняли участие 143 270 человек.

"Победителями стали Анатолий Алексеевич (последние цифры номера телефона 71-92) и Егор Николаевич (последние цифры номера телефона 36-47)", — именно эти имена озвучил в эфире "Москвы 24" актёр театра и кино, почётный деятель искусств Москвы Анатолий Кот.

Всего для розыгрыша выделено 10 однокомнатных квартир. Последние из них найдут своих владельцев 24 ноября. Принять участие в акции могли совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины от CoViD-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 8 по 14 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов на территории столицы. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте телеканала или на портале mos.ru.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию в середине октября. Власти столицы на фоне роста заболеваемости решили вернуться к поощрениям горожан за прививку от коронавируса в виде лотереи с ценными призами.