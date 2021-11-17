Московское "Динамо" по буллитам победило ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ
Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории лиги, забросившим 250 шайб.
Фото © ХК "Динамо"
Московское "Динамо" в серии буллитов победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу игравших на выезде подопечных Алексея Кудашова со счётом 3:2.
В основное время в составе "Динамо" по шайбе забросили Вадим Шипачёв и Дмитрий Рашевский. У армейцев отличились Семён Панкратов и Константин Окулов. Автором решающего броска в серии буллитов стал канадский форвард бело-голубых Эрик О'Делл.
Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 250 шайб. Ранее эту отметку покорили Сергей Мозякин (419 голов), Найджел Доус (293) и Данис Зарипов (289).
В ДЕВЯТЬ pic.twitter.com/ZveuDp4gHv— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 17, 2021
Динамовцы набрали 38 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА, у которого также 38 баллов, идёт четвёртым, уступая по дополнительным показателям.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — "Динамо" Москва — 2:3 (по буллитам)
Шайбы: Панкратов 19' (1:0), Шипачёв 36' (1:1), Рашевский 55' (1:2), Окулов 58' (2:2)
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