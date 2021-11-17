НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Московское "Динамо" по буллитам победило ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории лиги, забросившим 250 шайб.

17 ноября, 19:04
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Московское "Динамо" в серии буллитов победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу игравших на выезде подопечных Алексея Кудашова со счётом 3:2.

В основное время в составе "Динамо" по шайбе забросили Вадим Шипачёв и Дмитрий Рашевский. У армейцев отличились Семён Панкратов и Константин Окулов. Автором решающего броска в серии буллитов стал канадский форвард бело-голубых Эрик О'Делл.

Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 250 шайб. Ранее эту отметку покорили Сергей Мозякин (419 голов), Найджел Доус (293) и Данис Зарипов (289).

Динамовцы набрали 38 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА, у которого также 38 баллов, идёт четвёртым, уступая по дополнительным показателям.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — "Динамо" Москва — 2:3 (по буллитам)

Шайбы: Панкратов 19' (1:0), Шипачёв 36' (1:1), Рашевский 55' (1:2), Окулов 58' (2:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1