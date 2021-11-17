Зеленский заявил о готовности снизить цены на газовый транзит для Евросоюза

Киев готов снизить стоимость транзита природного газа для Евросоюза. Об этом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Помимо прочего, были представлены и другие предложения, направленные на "предотвращение энергетического кризиса в Европе". В частности, речь шла об "идее создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности".