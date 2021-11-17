Глава националистического движения подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с территорией РФ

В Турции глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту "Тюркского мира". Согласно снимку, который опубликован на странице ПНД в "Твиттере", на ней особыми цветами помечена и часть российской территории.

Территория нескольких государств на этой карте, включая земли самой Турции, а также Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении, окрашена красным. А часть юга России, Сибири, Балкан и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая помечены оранжевым и жёлтым цветами. Пока не ясно, что означает эта маркировка.