Глава националистического движения подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с территорией РФ
Кроме юга России и Сибири зоной интересов Анкары также помечены часть Балкан и один из регионов Китая.
Фото © Twitter / MHP_Bilgi
В Турции глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту "Тюркского мира". Согласно снимку, который опубликован на странице ПНД в "Твиттере", на ней особыми цветами помечена и часть российской территории.
Территория нескольких государств на этой карте, включая земли самой Турции, а также Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении, окрашена красным. А часть юга России, Сибири, Балкан и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая помечены оранжевым и жёлтым цветами. Пока не ясно, что означает эта маркировка.
Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".
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