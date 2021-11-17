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Глава националистического движения подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с территорией РФ

Кроме юга России и Сибири зоной интересов Анкары также помечены часть Балкан и один из регионов Китая.

17 ноября, 19:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1460937525065916416/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MHP_Bilgi</a></p>

Фото © Twitter / MHP_Bilgi

В Турции глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту "Тюркского мира". Согласно снимку, который опубликован на странице ПНД в "Твиттере", на ней особыми цветами помечена и часть российской территории.

Территория нескольких государств на этой карте, включая земли самой Турции, а также Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении, окрашена красным. А часть юга России, Сибири, Балкан и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая помечены оранжевым и жёлтым цветами. Пока не ясно, что означает эта маркировка.

В Турции со скульптуры после возмущения Украины стёрли карту России

В Турции со скульптуры после возмущения Украины стёрли карту России

Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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