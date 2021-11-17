Медведев предложил Сидякину возглавить Центральный исполком "Единой России"

Глава партии уверен, что политик справится с возлагаемыми на него задачами, отвечает всем требованиям.

Центральный исполнительный комитет партии "Единая Россия" может возглавить Александр Сидякин. Председатель партии Дмитрий Медведев решил подписать представление о таком назначении, но окончательное решение будет за президиумом генсовета.

"Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую "Единая Россия" проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах", — отметил Медведев в ходе онлайн-встречи с кандидатом на должность.

Александр Сидякин подчеркнул, что работы не боится и для него "Единая Россия" родная. Он был членом президиума генсовета, занимался проблемами ЖКХ.

"Понятные мне люди, задачи амбициозные. "Единая Россия" выиграла выборы с хорошим результатом. Но, как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года, и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу", — отметил Александр Сидякин.

В 2011-м он был избран депутатом Госдумы от "Единой России", занимал пост зампредседателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем того же комитета.

Также Сидякин был членом генерального совета "Единой России", координатором партпроекта "Школа грамотного потребителя", возглавлял рабочую группу президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году был назначен на должность руководителя Администрации главы Республики Башкортостан.

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины", Партии роста, "Гражданской платформы" и пять самовыдвиженцев. 12 октября состоялось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.