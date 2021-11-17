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В США нашли несколько бесхозных пробирок с надписью "оспа"

Люди, которые их обнаружили, были в масках и не подверглись воздействию содержимого флаконов.

17 ноября, 20:13

Фото © Pixabay

В американском штате Пенсильвания в центре по исследованию вакцин лаборанты нашли несколько пробирок, на которых были приклеены этикетки с надписью "оспа". Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

"Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", говорится в сообщении ведомства, которое передаёт телеканал CNN.

Как отмечается, обнаруживший флаконы сотрудник был в перчатках и маске. Сейчас Центры по контролю и профилактике заболеваний США совместно с правоохранительными органами расследуют этот инцидент. Содержимое флаконов выглядит нетронутым. Последний случай естественного заражения оспой был зафиксирован в 1977 году.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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