В США нашли несколько бесхозных пробирок с надписью "оспа"
Люди, которые их обнаружили, были в масках и не подверглись воздействию содержимого флаконов.
Фото © Pixabay
В американском штате Пенсильвания в центре по исследованию вакцин лаборанты нашли несколько пробирок, на которых были приклеены этикетки с надписью "оспа". Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
"Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", — говорится в сообщении ведомства, которое передаёт телеканал CNN.
Как отмечается, обнаруживший флаконы сотрудник был в перчатках и маске. Сейчас Центры по контролю и профилактике заболеваний США совместно с правоохранительными органами расследуют этот инцидент. Содержимое флаконов выглядит нетронутым. Последний случай естественного заражения оспой был зафиксирован в 1977 году.
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