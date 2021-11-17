В США нашли несколько бесхозных пробирок с надписью "оспа"

В американском штате Пенсильвания в центре по исследованию вакцин лаборанты нашли несколько пробирок, на которых были приклеены этикетки с надписью "оспа". Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

"Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании", — говорится в сообщении ведомства, которое передаёт телеканал CNN.

Как отмечается, обнаруживший флаконы сотрудник был в перчатках и маске. Сейчас Центры по контролю и профилактике заболеваний США совместно с правоохранительными органами расследуют этот инцидент. Содержимое флаконов выглядит нетронутым. Последний случай естественного заражения оспой был зафиксирован в 1977 году.