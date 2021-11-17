Статья "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованная главным редактором итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари, является восхитительной чушью. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Понимаю, почему никто из Ваших подчинённых материал не подписал, и эту позорную миссию взяли на себя лично Вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу" стояло его имя", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Молинари не проверил факты, в большинстве вопросов не осведомлён. Как напомнила Захарова, даже украинское Министерство обороны опровергало сообщения о скоплении российских войск у границы.

"Политика России в отношении суверенитета Украины с момента её независимости была направлена исключительно на выстраивание добрососедских отношений. То, что произошло в 2014 году в Крыму, мы объясняем постоянно, и нас постоянно не хотят на Западе слышать. Каждая попытка изложить факты наталкивается на подобные вашей "статьи", искажающие восприятие реальности", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ.

Мария Захарова посоветовала главреду La Repubblica опомниться и уважать свою аудиторию. Она отметила, что "итальянцы не заслуживают такой наглой лжи".