Американского рэпера Янга Дольфа расстреляли из автомобиля

В США застрелен рэпер Янг Дольф. Преступление было совершено в Мемфисе, штат Теннесси. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021

По данным местного отделения телеканала, музыканта убили у магазина. По словам сотрудников торговой точки, стреляли из подъехавшего автомобиля.

Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон – младший, является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. У него семь студийных альбомов, на YouTube-канал рэпера подписано порядка 1,45 миллиона человек, а на странице в Instagram — 4,4 миллиона человек. По данным TMZ, на рэпера уже не раз совершали покушения.