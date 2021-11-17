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Американского рэпера Янга Дольфа расстреляли из автомобиля

По данным СМИ, покушения на него совершали не раз и теперь убийцы смогли завершить задуманное.

17 ноября, 20:23
<p>Фото © Instagram/youngdolph</p>

Фото © Instagram/youngdolph

В США застрелен рэпер Янг Дольф. Преступление было совершено в Мемфисе, штат Теннесси. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным местного отделения телеканала, музыканта убили у магазина. По словам сотрудников торговой точки, стреляли из подъехавшего автомобиля.

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Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон – младший, является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. У него семь студийных альбомов, на YouTube-канал рэпера подписано порядка 1,45 миллиона человек, а на странице в Instagram — 4,4 миллиона человек. По данным TMZ, на рэпера уже не раз совершали покушения.

А один российский рэпер ранее признался, что зарезал отца ножом в разгар ссоры. В момент совершения преступления музыкант был сильно пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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