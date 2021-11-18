Президент Молдавии опровергла слухи о тайных сделках с Россией
Майя Санду отметила, что не может заставить две компании опубликовать текст заключённых договорённостей.
Майя Санду. Фото © Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не заключала какие-либо тайные договорённости с Россией в рамках подписания договора с "Газпромом" по поставке газа.
"Не было никаких секретных условий при заключении договора с "Газпромом". Я тоже хотела, чтобы его опубликовали, чтобы исключить всякие спекуляции. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили", — заявила Санду местному телеканалу Jurnal TV.
Журналист задал ей вопрос, не было ли речи о гарантиях безопасности экс-президенту Молдавии Игорю Додону.
"Никто не просил гарантировать безопасность Додону, и никто не давал этих обещаний", — заверила Санду.
Она также ответила на вопрос, почему Додона не привлекают к ответственности по обвинениям, которые в его адрес звучали от сторонников Санду в ходе предвыборной кампании. Та посоветовала задать этот вопрос прокуратуре.
Лайф напоминает, что 29 октября Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартовали 1 ноября. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около $450 за тысячу кубов. Как отметил вице-премьер, позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент республики Майя Санду уже заявляла, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".
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