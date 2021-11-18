Президент Молдавии опровергла слухи о тайных сделках с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не заключала какие-либо тайные договорённости с Россией в рамках подписания договора с "Газпромом" по поставке газа.

"Не было никаких секретных условий при заключении договора с "Газпромом". Я тоже хотела, чтобы его опубликовали, чтобы исключить всякие спекуляции. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили", — заявила Санду местному телеканалу Jurnal TV.

Журналист задал ей вопрос, не было ли речи о гарантиях безопасности экс-президенту Молдавии Игорю Додону.

"Никто не просил гарантировать безопасность Додону, и никто не давал этих обещаний", — заверила Санду.