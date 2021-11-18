Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерёг Россию от "военного авантюризма" в ситуации вокруг Украины и Польши. Об этом он сказал на слушаниях перед избранным комитетом парламента.

"Всё, что мы должны сделать, — это удостовериться, чтобы все понимали, что цена просчётов на границе как Украины, так и Польши будет огромной", — сказал Джонсон перед парламентариями.

По его мнению, военный авантюризм со стороны России был бы трагической ошибкой для Кремля.