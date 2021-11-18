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Борис Джонсон предостерёг Россию от "военного авантюризма"

Глава британского правительства заявил, что это было бы трагической ошибкой для Кремля.

17 ноября, 21:41
<p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/borisjohnson" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Кадр из видео © Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерёг Россию от "военного авантюризма" в ситуации вокруг Украины и Польши. Об этом он сказал на слушаниях перед избранным комитетом парламента.

"Всё, что мы должны сделать, — это удостовериться, чтобы все понимали, что цена просчётов на границе как Украины, так и Польши будет огромной", — сказал Джонсон перед парламентариями.

По его мнению, военный авантюризм со стороны России был бы трагической ошибкой для Кремля.

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Ранее сообщалось, что Великобритания приготовилась направить на Украину около 600 спецназовцев из-за опасений о якобы готовящемся Россией "вторжении". Эта идея не нашла положительного отклика у читателей британского издания Daily Mail, которые призвали власти королевства "не быть сумасшедшими".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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