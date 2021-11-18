Apple решила учить владельцев гаджетов самостоятельно их ремонтировать

Компания Apple решила предоставить пользователям возможность приобретать оригинальные запчасти для ремонта своих устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя. Вместе с компонентами будут высылаться и инструкции, как чинить гаджет.

"Apple сегодня объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple", - говорится в сообщении.

В новом интернет-магазине компании будет представлено около 200 различных наименований. На первых порах можно будет приобрести запчасти для ремонта дисплеев, аккумуляторов и камер. Раньше всего можно будет заказать комплектующие для устройств линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже станут доступными для приобретения запчасти для компьютеров Mac с чипами M1.

С начала 2022 года сервис будет доступен в США. Позже его запустят и в других странах.