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Apple решила учить владельцев гаджетов самостоятельно их ремонтировать

Сейчас в случае, если устройство чинили не в лицензированном центре, пользователь теряет многие привилегии.

17 ноября, 23:54

Фото © Pixabay

Компания Apple решила предоставить пользователям возможность приобретать оригинальные запчасти для ремонта своих устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя. Вместе с компонентами будут высылаться и инструкции, как чинить гаджет.

"Apple сегодня объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple", - говорится в сообщении.

В новом интернет-магазине компании будет представлено около 200 различных наименований. На первых порах можно будет приобрести запчасти для ремонта дисплеев, аккумуляторов и камер. Раньше всего можно будет заказать комплектующие для устройств линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже станут доступными для приобретения запчасти для компьютеров Mac с чипами M1.

С начала 2022 года сервис будет доступен в США. Позже его запустят и в других странах.

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А ранее Лайф рассказывал, что устройства Apple получат функцию завещания данных после смерти пользователя. Нововведение будет доступно для тех, кто обновит устройство до версии 15.2, сейчас она проходит бета-тест. Уточняется, что в список близкого окружения могут попасть только до пяти человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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