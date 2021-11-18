Американский аналитик Ливен назвал условие, при котором Киев "отберёт" Крым у России

Только в случае сокрушительного военного поражения Москвы Украина сможет забрать Крым у России, считает американский обозреватель Анатоль Ливен. В своей статье для журнала Nation он, анализируя Минские договорённости, напоминает, что в них не упомянуты претензии Киева на полуостров. Исключение этой темы из переговоров было неизбежным, убеждён автор аналитического материала.

"Присоединив Крым, похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова, российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне", — написал Ливен в статье для журнала Nation.

Ливен убеждён, что сейчас любые разговоры о статусе полуострова невозможны. Обозреватель сравнивает вопрос полуострова для Киева с неразрешимыми, как, "например, Кашмир или Косово". Он считает, что тема должна быть отложена на полку и предана забвению. Ситуация в корне может измениться, если на мировой арене произойдут фундаментальные изменения. Автор пишет, что только "безумные американские политики" выступают за вооружённое решение и призывают к войне с РФ. В противовес этому Ливен утверждает, что прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведёт к катастрофическим последствиям, а сам конфликт, скорее всего, окончится победой России. Самым лёгким решением конфликта на востоке Украины, по мнению Ливена, станет выполнение Киевом Минских соглашений.

"Поскольку российские вооружённые силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт, велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть её территорий и посрамит США и Запад", — объяснил Ливен.