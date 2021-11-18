Патрушев и Салливан провели "откровенный и конструктивный" разговор
А в начале месяца секретарь российского Совбеза встретился в Москве с руководителем Центрального разведывательного управления США.
Николай Патрушев. Фото © Пресс-служба президента РФ
Разговор, который провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейк Салливан, был "откровенным и конструктивным". Такую оценку переговорам дали в Белом доме.
"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным", — говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
В российском Совбезе же ранее сообщили, что Патрушев и Салливан договорились о работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений, а также о повышении доверия между Москвой и Вашингтоном. Отмечалось, что переговоры "прошли в конструктивном ключе".
Лайф напоминает, что ранее в Москве с двухдневным визитом побывал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а затем — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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