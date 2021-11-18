Патрушев и Салливан провели "откровенный и конструктивный" разговор

Разговор, который провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейк Салливан, был "откровенным и конструктивным". Такую оценку переговорам дали в Белом доме.

"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным", — говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.