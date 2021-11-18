"В тот момент захотел крови": Николай Валуев рассказал, как приревновал жену к весёлому итальянцу

По словам чемпиона, ничего предосудительного не было, но этот момент ему очень хорошо запомнился.

Жена 48-летнего боксёра Николая Валуева обычно не даёт своему супругу поводов для ревности, но в 2006 году такой случай всё-таки произошёл. О том инциденте рассказал сам именитый спортсмен.

"В 2006 году мы с Галей путешествовали по Италии, и эту поездку она вспоминает, можно сказать, с гордостью. Жили в южной — бандитской — части Калабрии, где к нам был приставлен местный охранник. Весёлый итальянец, который нас везде водил и всё показывал. А заодно оказывал знаки внимания моей супруге… при мне", — поделился воспоминаниями боксёр в беседе с 7days.ru.

Николай Валуев признался, что в тот момент приступ ревности был настолько сильным, что боксёр едва не вступил в драку. По его же признанию, ему "захотелось крови".

"Не было ничего предосудительного. Я прекрасно понимаю, что женщинам приятно, когда за ними ухаживают… Не могу знать, у кого что в крови. Но вот я в тот момент захотел крови, это точно", — добавил Валуев.