Валуев, Расторгуев и ещё 8 российских знаменитостей, которые не служили в армии
Брутальные, яркие, эпатажные и интеллигентные — такие разные, но всех объединяет одно: батяня-комбат по ним скучает.
Фото © Instagram / nickvaluev / nvrastorguev
Николай Валуев
Фото © Instagram / nickvaluev
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев показывал успехи на ринге, а не на плацу, надеясь, что так сможет оправдать своё "безармейское" прошлое, gazeta.ru.
Я прекрасно понимал в своё время, что в моём случае это будет внутренним укором. Хотя если посмотреть, чего в итоге удалось мне достигнуть, может быть, я сумел оправдать то, что в армии не отслужил в своё время. Но это может рассматриваться под любым углом — как угодно
Тимати
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В 2009 году рэпер Тимати признавался, что его не взяли служить из-за большого количества тату на теле, пишет mk.ru. При этом музыкант совсем не расстроился.
В моём военном билете так и написали: "Психически неуравновешен". На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности. <...> Уж лучше у меня будет написано, что я "психически неуравновешен", чем я буду служить в армии и попусту тратить своё время!
Фейс
Фото © Instagram / facepublicenemy
Похожая история и у рэпера Фейса. Однако свою роль сыграли не только тату на лице, но и состояние здоровья, пишет bashinform.ru.
В 2018 году у нас рэпер Face прошёл медицинскую комиссию. Он был признан ограниченно годным, но не по психиатрии, у него ещё ряд заболеваний, которые я не могу сейчас оглашать
Моргенштерн
Фото © Instagram / morgen_shtern
Ещё один татуированный рэпер — 23-летний Моргенштерн — тоже пока не отдал долг родине. В мае 2021-го появились слухи, что до него всё-таки добрался военкомат, однако музыкант так и остался на гражданке.
Дима Билан
Фото © Instagram / bilanofficial
Дима Билан заявлял, что предпочитает служить Родине на сцене. Так, певец дважды представлял Россию на Евровидении и в последний раз вернулся с победой.
Николай Расторгуев
Фото © Instagram / nvrastorguev
Несмотря на сложившийся образ, "певец в гимнастёрке" Николай Расторгуев тоже отдавал долг Родине другим способом. Артист заявлял, что его не взяли в армию по состоянию здоровья.
Николай Басков
Фото © Instagram / nikolaibaskov
"Золотой голос России" Николай Басков не пошёл служить из-за учёбы. Сначала он окончил Гнесинку, потом учился в консерватории и в итоге вышел из призывного возраста.
Прохор Шаляпин
Фото © Instagram / shalyapin_official
Финалист "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин был годен к службе, но получил отсрочку якобы из-за того, что был единственным опекуном своего отца-инвалида.
Максим Галкин
Фото © Instagram / maxgalkinru
Максим Галкин не попал в армию из-за учёбы. Он окончил лингвистический факультет РГГУ, а затем работал в аспирантуре над диссертацией.
Филипп Киркоров
Фото © Instagram / fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров не носил кирзовые сапоги из-за болгарского гражданства, учёбы и работы в другой стране.
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