Валуев, Расторгуев и ещё 8 российских знаменитостей, которые не служили в армии

Николай Валуев

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Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев показывал успехи на ринге, а не на плацу, надеясь, что так сможет оправдать своё "безармейское" прошлое, gazeta.ru.

Я прекрасно понимал в своё время, что в моём случае это будет внутренним укором. Хотя если посмотреть, чего в итоге удалось мне достигнуть, может быть, я сумел оправдать то, что в армии не отслужил в своё время. Но это может рассматриваться под любым углом — как угодно Николай Валуев

Тимати

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В 2009 году рэпер Тимати признавался, что его не взяли служить из-за большого количества тату на теле, пишет mk.ru. При этом музыкант совсем не расстроился.

В моём военном билете так и написали: "Психически неуравновешен". На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности. <...> Уж лучше у меня будет написано, что я "психически неуравновешен", чем я буду служить в армии и попусту тратить своё время! Тимати

Фейс

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Похожая история и у рэпера Фейса. Однако свою роль сыграли не только тату на лице, но и состояние здоровья, пишет bashinform.ru.

В 2018 году у нас рэпер Face прошёл медицинскую комиссию. Он был признан ограниченно годным, но не по психиатрии, у него ещё ряд заболеваний, которые я не могу сейчас оглашать Борис Усатов Председатель Военно-врачебной комиссии Военного комиссариата РБ

Моргенштерн

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Ещё один татуированный рэпер — 23-летний Моргенштерн — тоже пока не отдал долг родине. В мае 2021-го появились слухи, что до него всё-таки добрался военкомат, однако музыкант так и остался на гражданке.

Дима Билан

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Дима Билан заявлял, что предпочитает служить Родине на сцене. Так, певец дважды представлял Россию на Евровидении и в последний раз вернулся с победой.

Николай Расторгуев

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Несмотря на сложившийся образ, "певец в гимнастёрке" Николай Расторгуев тоже отдавал долг Родине другим способом. Артист заявлял, что его не взяли в армию по состоянию здоровья.

Николай Басков

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"Золотой голос России" Николай Басков не пошёл служить из-за учёбы. Сначала он окончил Гнесинку, потом учился в консерватории и в итоге вышел из призывного возраста.

Прохор Шаляпин

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Финалист "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин был годен к службе, но получил отсрочку якобы из-за того, что был единственным опекуном своего отца-инвалида.

Максим Галкин

Фото © Instagram / maxgalkinru

Максим Галкин не попал в армию из-за учёбы. Он окончил лингвистический факультет РГГУ, а затем работал в аспирантуре над диссертацией.

Филипп Киркоров

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