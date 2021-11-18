Жительница США перечислила пять качеств россиян, которые бесят и восхищают американцев

Жительница США Ольга Нечаева перечислила пять качеств выходцев из России, которые одновременно "бесят" и восхищают американцев. И первое из них — то, что "русские не сдаются".

"Если русский человек взялся за дело, даже если оно невыполнимое, то он уже не отступится. Устроить званый ужин за два часа, починить телевизор, который уже десять лет не работает, написать курсовую за ночь и получить хорошую оценку — всё реально", — рассказывает Нечаева в эфире радио "Комсомольская правда".

Второе качество — прокрастинация, или просто лень. Американцы привыкли честно отрабатывать весь восьмичасовой рабочий день. Раньше не придут, но и на работе не засидятся.

"Русскому же для продуктивности нужно вдохновение — попить кофе, настроиться, подумать о жизни, о своём высшем предназначении, но если муза всё-таки пришла, русского уже не остановить. Он будет работать днями-ночами, не спать, не есть и всех раздражать своей активностью, пока не завершит дело", — рассказывает Нечаева.

Бесит и восхищает американцев также русский "мазохизм". "Если у американца не получилось забить гол или разобраться в новой компьютерной программе на работе — ничего страшного, в следующий раз получится. "Молодец, что попытался", — скажут его американские коллеги. Русскому же надо, чтобы его разозлили", — говорит жительница США.

Ещё одно качество — это ответственность. Ни один американский доктор не озвучит прогноз: они боятся последствий, быть затасканными по судам. А у русского доктора смелости хватит.

Ну и наконец — честность. "Хотите получить правдивый ответ на ваш вопрос? Спросите русского — он не будет вам улыбаться, если у него плохое настроение, ну или дружить с вами, если вы ему не нравитесь. Хотите честный отзыв на вашу книгу или отчёт? — Спросите Бориса! Русским тяжело найти работу в Америке, но если их всё-таки взяли, то точно не пожалеют!" — заключила Нечаева.