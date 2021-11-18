Небензя заявил о подготовке Россией гумпомощи для Афганистана

Россия вскоре отправит в Афганистан гуманитарную помощь. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Он отметил, что Москва приветствует оперативные действия ООН в этой сфере, "без раскачки" организованное взаимодействие с новыми властями страны.

"В свою очередь готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", — сказал Небензя на заседании.

Российский дипломат выразил надежду, что "ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость". А также добавил, что в любом случае без размораживания средств по линии международных финансовых институтов проблемы Афганистана решить не удастся. Небензя отметил, что в ООН предупреждают об угрозе "неминуемого экономического коллапса", если ситуация не изменится.

Напомним, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.