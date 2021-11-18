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Небензя заявил о подготовке Россией гумпомощи для Афганистана

В охваченную кризисом страну будут отправлены продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости.

17 ноября, 22:44
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Россия вскоре отправит в Афганистан гуманитарную помощь. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Он отметил, что Москва приветствует оперативные действия ООН в этой сфере, "без раскачки" организованное взаимодействие с новыми властями страны.

"В свою очередь готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", — сказал Небензя на заседании.

Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям

Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям

Российский дипломат выразил надежду, что "ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость". А также добавил, что в любом случае без размораживания средств по линии международных финансовых институтов проблемы Афганистана решить не удастся. Небензя отметил, что в ООН предупреждают об угрозе "неминуемого экономического коллапса", если ситуация не изменится.

Напомним, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.

К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств — членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Президент РФ также перечислил государства, которые ответственны за обострение в республике.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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