Стоимость всего жилья в Москве превысила триллион долларов

Общая стоимость жилой недвижимости в Москве к началу октября 2021 года составила 73,78 триллиона рублей, или 1,02 триллиона долларов США. К такому выводу пришли аналитики Savills. Эксперты учли стоимость жилья на вторичном рынке и в новостройках, которое на момент оценки уже было введено в эксплуатацию.

Как пишет РБК, это максимальные долларовый и рублёвый показатели за всю историю такой статистики. С января допандемийного 2019 года общая стоимость жилья в столице выросла на 32%. А с начала года прирост стоимости составил около 20%.

По оценке Savills, на одного москвича сейчас приходится условная доля жилой недвижимости стоимостью 5,8 миллиона рублей.

"Мы наблюдаем постепенный рост стоимости жилья в расчёте на одного москвича. За последние пять лет показатель вырос на 10%. Мы видим большой потенциал, чтобы после укрощения инфляции, снижения санкционного гнёта, нормализации и стабилизации валютных курсов целевой показатель повысился и дошёл до отметки в $2 триллиона. Такой объём будет справедливым для московского рынка жилой недвижимости", — говорит управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин.