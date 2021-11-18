Reuters: США призвали несколько стран извлечь нефть из стратегических резервов

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к властям нескольких государств, чтобы те рассмотрели возможность извлечения части объёмов нефти из своих стратегических запасов. Как пишет Reuters, речь идёт о государствах, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

По данным агентства, Соединённые Штаты пытаются организовать такой скоординированный шаг, чтобы добиться снижения стоимости энергоресурсов на мировом рынке. Вашингтон считает, что это поможет восстановлению экономики.

Reuters сообщает, что среди государств, к которым обратились США, были Индия, Южная Корея, Китай и Япония. Однако, как отмечается, никаких решений на этот счёт ещё не принято.