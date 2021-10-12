Кадастровый рывок: Налоги на столичную недвижимость могут вырасти на 20% Резкий рост стоимости недвижимости в столице имеет и ещё один аспект (неприятный) — рост налогов. На сколько мы будем платить больше, подсчитал Лайф. 11 октября, 21:40 Фото © shutterstock

О том, что кадастровая стоимость недвижимости в столице выросла на 20%, сообщило столичное ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования". В среднем стоимость 1 кв. м жилья в московских многоэтажках на следующий 2022 год составит 181 тыс. рублей. Это на 21,4% больше, чем в 2018 году, когда в последний раз проводилась государственная кадастровая оценка. Три года назад она составляла 149 тыс. рублей за один квадрат. Согласно статистике, сильнее всего жильё подорожало в Северо-Западном округе — на 23,6%, меньше всего — в Зеленограде, на 19,2%. Чуть меньше рост кадастровой стоимости будет за пределами МКАД. В кадастровом районе Щербинка он составит 20,7%, в Первомайском — 19,6%, в Зеленоградском — 19,2%, в Троицке — 14,7%.

Кадастровая стоимость — это оценка недвижимости, максимально близкая к рыночной, которую определяет государство, в том числе чтобы исчислить имущественный налог. Также кадастровую стоимость используют при сдаче государственной (муниципальной) недвижимости в аренду или при её продаже. Соответственно, вместе с ростом этого показателя повысятся и налоги. По закону максимальная ставка имущественного налога — 0,1% от кадастровой стоимости, но она увеличивается втрое, если недвижимость дорогая. Например, в Москве при кадастровой стоимости квартиры до 10 млн рублей ставка налога будет 0,1%, а для квартир от 50 до 300 млн рублей — уже 0,3%.

Посмотреть кадастровую стоимость своей квартиры можно в выписке из ЕГРН, или онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра, или по адресу или кадастровому номеру квартиры — это быстро и бесплатно. Кроме того, новая кадастровая стоимость появится и на сайте ФНС, но так как она будет действовать только со следующего года, то появится позже, когда будут рассылать новые уведомления об уплате налога.

— Если вы не согласны с кадастровой стоимостью своего жилья, её можно и оспорить, — рассказал председатель коллегии адвокатов "Сухарев и партнёры" Никита Сухарев. — Ведь государственная оценка проводится массовым методом. Оценщики и кадастровые инженеры не ходят по квартирам, чтобы оценить конкретный объект, они оперируют специальными шаблонами и методиками. Как правило, учитывают год постройки дома, его удалённость от центра, материал стен и другие формальные параметры. Поэтому об ошибке или неточности надо сообщить до 19 октября.

Сделать это можно в любом отделении МФЦ или через сайт госуслуг. В заявлении достаточно написать, что просите проверить достоверность сведений для расчёта кадастровой стоимости по конкретному объекту. Разумеется, нужно указать ФИО и контактные данные заявителя. Такое заявление чиновники должны рассмотреть в течение 60 дней.

Авторы Александра Баязитова