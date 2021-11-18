Вильфанд предупредил россиян о критическом снижении атмосферного давления
Это редко встречающееся явление достигнет пика в субботу. Но такое грозит жителям не всей территории страны.
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В центре европейской части России атмосферное давление резко снизится до близкого к рекордному показателя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что подготовка к изменению начнётся в природе со среды, а достигнет максимума это явление в субботу.
"Прогнозируется, что будет около 720 миллиметров ртутного столба. За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям", — рассказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что такая перемена произойдёт из-за глубокого циклона, который идёт на смену мощному антициклону, царившему в погоде в начале недели.
Ранее Лайф писал, что Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России.
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