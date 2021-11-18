Основатель соцсети MeWe рассказал, как Facebook манипулирует миллиардами людей

Соцсеть Facebook собирает огромное количество сведений о пользователях и контролирует как саму информацию, так и доступ к ней. Об этом заявил основатель "альтернативной" социальной сети MeWe Марк Вайнштейн.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что эта соцсеть знает очень многое о своих пользователях: информацию об их религиозных предпочтениях, финансовом положении, политических взглядах, сексуальной ориентации и другое. По словам Вайнштейна, очень часто Facebook злоупотребляет этой информацией и использует её для манипулирования своими пользователями.

"Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще всё. Это опасно для всего мира", — заявил Вайнштейн.