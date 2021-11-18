Основатель соцсети MeWe рассказал, как Facebook манипулирует миллиардами людей
По мнению Вайнштейна, гигантская американская корпорация часто злоупотребляет своей "властью".
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Соцсеть Facebook собирает огромное количество сведений о пользователях и контролирует как саму информацию, так и доступ к ней. Об этом заявил основатель "альтернативной" социальной сети MeWe Марк Вайнштейн.
В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что эта соцсеть знает очень многое о своих пользователях: информацию об их религиозных предпочтениях, финансовом положении, политических взглядах, сексуальной ориентации и другое. По словам Вайнштейна, очень часто Facebook злоупотребляет этой информацией и использует её для манипулирования своими пользователями.
"Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще всё. Это опасно для всего мира", — заявил Вайнштейн.
А ранее Лайф рассказывал, что Facebook и Instagram уличили в слежке за пользователями-подростками. Выяснилось, что соцсети собирают сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.
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