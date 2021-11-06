Турецкий журналист восхитился воспитанием и культурой в России

Турецкий журналист Самих Гювен, рассуждая о национальных особенностях разных народностей мира, задался вопросом, что же такое русские люди. После общения с жителями страны иностранец выделил особенно важные для себя черты. Среди них оказались достоинство и характер.

"Я думаю, что у россиян в целом очень положительные характеристики. Защищать и развивать страну с очень большими и важными ресурсами, бороться с суровым климатом, пережить великие войны и депрессии, испытать коммунизм и оказаться в капиталистических условиях... Всё это должно быть нелегко. Следовательно, это общество заслуживает уважения", — поделился своим мнением Гювен в материале для издания Medya Günlüğü.

Гювен также отметил, что россияне, конечно, разные. В целом, как пишет журналист, они "спокойные и даже крутые люди". Хотя, уточняет путешественник, объединяет всех одно — они не любят преувеличений ни о себе, ни о других. По его мнению, изначально россияне не открыты и предпочитают, чтобы дружба развивалась постепенно, на основе доверия. Отдельно Гювена восхитили "маленькие детки-конфетки" — автор статьи утверждает, что "белокурые малыши" у россиян воспитанные и не склонны к истерикам. Женщины очень активны, "они везде на передовой: в деловой жизни, искусстве, спорте". Мужчины "обычно суровы", но "довольно веселы и искренни в своих дружеских беседах".