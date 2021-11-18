Жена Овечкина показала подарок на день рождения за три миллиона

Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Видео © Instagram / Анастасия Овечкина

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, рассказала поклонникам, как отметила 28-й день рождения. Девушка устроила семейный ужин с близкими в ресторане, однако пожаловалась, что не хватало на празднике главного мужчины.





"Вот таким составом мы отметили мой 28-й день рождения. Очень не хватало Александра", — написала супруга Овечкина у себя на странице в "Инстаграме".

В сториз девушка похвасталась украшением, которое ей, по всей видимости, было подарено ко дню рождения, — кулоном от Bvlgari в виде головы змеи, инкрустированным драгоценными камнями. Стоимость такого — около 3,5 миллиона рублей. Кто подарил, Анастасия в соцсетях не раскрыла. Но можно догадаться: в посте также показан шикарный букет с открыткой от любимого супруга.