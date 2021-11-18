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Жена Овечкина показала подарок на день рождения за три миллиона

Самого хоккеиста на празднике не было. Он отправил супруге поздравления и шикарный букет красных роз.

17 ноября, 23:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWYfE5VLUa7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анастасия Овечкина</a></p>

Фото © Instagram / Анастасия Овечкина

Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Видео © Instagram / Анастасия Овечкина

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, рассказала поклонникам, как отметила 28-й день рождения. Девушка устроила семейный ужин с близкими в ресторане, однако пожаловалась, что не хватало на празднике главного мужчины.

  • Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Фото © Bvlgari
    Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Фото © Bvlgari
  • Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Фото © Instagram / Анастасия Овечкина
    Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Фото © Instagram / Анастасия Овечкина

Жена Александра Овечкина показала, что ей подарили на день рождения. Фото © Bvlgari

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"Вот таким составом мы отметили мой 28-й день рождения. Очень не хватало Александра", — написала супруга Овечкина у себя на странице в "Инстаграме".

В сториз девушка похвасталась украшением, которое ей, по всей видимости, было подарено ко дню рождения, — кулоном от Bvlgari в виде головы змеи, инкрустированным драгоценными камнями. Стоимость такого — около 3,5 миллиона рублей. Кто подарил, Анастасия в соцсетях не раскрыла. Но можно догадаться: в посте также показан шикарный букет с открыткой от любимого супруга.

Жена Овечкина показала милое видео, как их сын увидел папу по телевизору

Жена Овечкина показала милое видео, как их сын увидел папу по телевизору

Ранее Лайф рассказывал, что жена Овечкина показала, как Александр готовит ей завтрак. На видео лидер и капитан "Кэпиталз" в футболке с надписью "Армия России" мастерит вкусные сэндвичи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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