Тесть российского футболиста — нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина — Руслан Валитов не нападал на бизнесмена Льва Матвеева в Подмосковье. Об этом заявила его супруга Светлана.

"Нет, он не напал. Это видно по камерам. Матвеев носился по территории посёлка со скоростью 90 километров в час и чуть не въехал в нашу машину", — приводит слова тёщи Кокорина телеканал "360".

Она рассказала, что Валитов выезжал из ворот и еле успел затормозить, когда Матвеев пронёсся мимо. По словам Светланы, не останавливали бизнесмена и лежачие полицейские.

"Он нарушал правила, и мой супруг подъехал с ним поговорить, на что был послан далеко и надолго. Матвеев вёл себя по-хамски, хотя Руслан к нему даже не прикоснулся", — заявила она.

Супруга Валитова пояснила, что возникла словесная перепалка, но драки не было. Тесть Кокорина перешёл черту лишь после личностных оскорблений.

"По камерам видно прекрасно, что Руслан подошёл и просто начал говорить. А человек повёл себя по-хамски, обозвал. А вы понимаете, для мужчины это некорректно. Он решил подъехать к Матвееву во спасение посёлка и других жизней. Зная Руслана и то, насколько он корректен, его нужно было реально вывести. И к таким вещам в посёлке он всегда остаётся неравнодушным", — подчеркнула Светлана.