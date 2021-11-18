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"Он не напал": Тёща Кокорина объяснила конфликт своего мужа с бизнесменом

По словам Светланы, её супруг просто хотел поговорить с Матвеевым, который "носился по территории посёлка".

17 ноября, 23:39

Кадр из видео © Telegram / Mash

Тесть российского футболиста — нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина — Руслан Валитов не нападал на бизнесмена Льва Матвеева в Подмосковье. Об этом заявила его супруга Светлана.

"Нет, он не напал. Это видно по камерам. Матвеев носился по территории посёлка со скоростью 90 километров в час и чуть не въехал в нашу машину", приводит слова тёщи Кокорина телеканал "360".

Она рассказала, что Валитов выезжал из ворот и еле успел затормозить, когда Матвеев пронёсся мимо. По словам Светланы, не останавливали бизнесмена и лежачие полицейские.

"Он нарушал правила, и мой супруг подъехал с ним поговорить, на что был послан далеко и надолго. Матвеев вёл себя по-хамски, хотя Руслан к нему даже не прикоснулся", заявила она.

Супруга Валитова пояснила, что возникла словесная перепалка, но драки не было. Тесть Кокорина перешёл черту лишь после личностных оскорблений.

"По камерам видно прекрасно, что Руслан подошёл и просто начал говорить. А человек повёл себя по-хамски, обозвал. А вы понимаете, для мужчины это некорректно. Он решил подъехать к Матвееву во спасение посёлка и других жизней. Зная Руслана и то, насколько он корректен, его нужно было реально вывести. И к таким вещам в посёлке он всегда остаётся неравнодушным", — подчеркнула Светлана.

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Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в коттеджном посёлке "Никологорское". В ходе конфликта Валитов несколько раз ударил по "мерседесу" оппонента. Местные жители отмечают, что тесть спортсмена не в первый раз ведёт себя подобным образом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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