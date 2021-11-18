Польский эксперт Кардась объяснил, как можно обойти ограничения для "Северного потока – 2"

Для запуска "Северного потока – 2" Россия может вывести большую часть газопровода из-под действия европейского законодательства. Об этом заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.

В беседе с изданием Energetyka24 он отметил, что для этого необходимо как бы разделить трубопровод на две части. В таком случае директивы Евросоюза будут распространяться лишь на территориальные воды страны — члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод.

"Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов), и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов). Отпадёт необходимость учёта норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам", — пояснил Шимон Кардась.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке".