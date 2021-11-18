Польский эксперт Кардась объяснил, как можно обойти ограничения для "Северного потока – 2"
По его мнению, действующие европейские директивы по газопроводам формально несложно обойти.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Для запуска "Северного потока – 2" Россия может вывести большую часть газопровода из-под действия европейского законодательства. Об этом заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
В беседе с изданием Energetyka24 он отметил, что для этого необходимо как бы разделить трубопровод на две части. В таком случае директивы Евросоюза будут распространяться лишь на территориальные воды страны — члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод.
"Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов), и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов). Отпадёт необходимость учёта норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам", — пояснил Шимон Кардась.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке".
А накануне стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето.
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