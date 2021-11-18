Пуск "Протона" с Байконура перенесли
Ракета-носитель должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
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Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесли с 6 за 12 декабря. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы его переносим на 12 декабря", — приводит ТАСС слова Рогозина.
Глава космической госкорпорации пояснил, что пуск перенесён из-за необходимости доработки разгонного блока.
Как Лайф рассказывал ранее, "Протон-М" должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Аппараты уже доставлены на космодром. Гарантированный срок службы спутников — 15 лет. Аппараты обеспечат широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.
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