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Пуск "Протона" с Байконура перенесли

Ракета-носитель должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".

18 ноября, 00:03
<p>Фото © "Роскомсмос"</p>

Фото © "Роскомсмос"

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесли с 6 за 12 декабря. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы его переносим на 12 декабря", — приводит ТАСС слова Рогозина.

Глава космической госкорпорации пояснил, что пуск перенесён из-за необходимости доработки разгонного блока.

"Протон-М" в рекордно длинном полёте успешно вывел на орбиту два спутника

"Протон-М" в рекордно длинном полёте успешно вывел на орбиту два спутника

Как Лайф рассказывал ранее, "Протон-М" должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Аппараты уже доставлены на космодром. Гарантированный срок службы спутников — 15 лет. Аппараты обеспечат широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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