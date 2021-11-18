Пуск "Протона" с Байконура перенесли

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесли с 6 за 12 декабря. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как Лайф рассказывал ранее, "Протон-М" должен вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Аппараты уже доставлены на космодром. Гарантированный срок службы спутников — 15 лет. Аппараты обеспечат широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.