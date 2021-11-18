На Сахалине работники скорой уронили с носилок 74-летнего пациента
Мужчина упал на асфальт. Его родственники подали жалобу в Центральную районную больницу.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
На Сахалине в Холмском районе врачи скорой помощи уронили на асфальт 74-летнего пациента, которого несли на носилках. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Как пишет РИА "Сахалин-Курилы", врач бригады скорой помощи, являющийся ответственным за транспортировку пациента, во время доставки мужчины в приемный покой не обеспечил безопасность его перемещения из машины скорой помощи.
"Мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. По данному факту главным врачом медучреждения назначена служебная проверка. В настоящее время исследовано состояние оборудования — каталка была в исправном состоянии", – говорится в сообщении минздрава.
Уточняется, что родственники мужчины подали жалобу в Холмскую ЦРБ. По результатам комплексной проверки к специалисту будут приняты меры административного воздействия.
А ранее Лайф рассказывал, что в Амурске медики устроили пациенту катание на носилках по гололёду. В местном Минздраве похвалили коллег за находчивость и отметили, что им нередко приходится работать в экстремальных условиях.
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