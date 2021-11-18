Психолог Тулупьева назвала три причины, почему работодатели охотнее берут мужчин

Есть три основных фактора, из-за которых мужской пол оказывается в глазах будущего руководства в более выигрышном положении. О них рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева.

"В конкурсе на любую должность, где нет требований к внешности сотрудника, будут выигрывать мужчины. На этот выбор, по признанию руководителей, влияет три фактора. В первую очередь — декретные риски", — рассказала в беседе с РИА ФАН Тулупьева.

Также психолог упоминает, что женщина является более рискованной кандидатурой, даже если у неё уже есть дети. Причина этому — опасения по поводу частых отгулов и больничных в связи с болезнью ребёнка.

Второй фактор, который учитывают работодатели, выбирающие мужчин на некоторые должности, — эмоциональная устойчивость. А третий в России сложился исторически: в стране среди руководителей больше мужчин, им гораздо проще обсуждать и ставить задачи сотрудникам мужского пола.