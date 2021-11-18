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Психолог Тулупьева назвала три причины, почему работодатели охотнее берут мужчин

И первая из них — декретный отпуск, который может надолго лишить компанию даже ценной сотрудницы.

18 ноября, 00:40

Фото © Pixabay

Есть три основных фактора, из-за которых мужской пол оказывается в глазах будущего руководства в более выигрышном положении. О них рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева.

"В конкурсе на любую должность, где нет требований к внешности сотрудника, будут выигрывать мужчины. На этот выбор, по признанию руководителей, влияет три фактора. В первую очередь — декретные риски", рассказала в беседе с РИА ФАН Тулупьева.

Также психолог упоминает, что женщина является более рискованной кандидатурой, даже если у неё уже есть дети. Причина этому — опасения по поводу частых отгулов и больничных в связи с болезнью ребёнка.

Второй фактор, который учитывают работодатели, выбирающие мужчин на некоторые должности, — эмоциональная устойчивость. А третий в России сложился исторически: в стране среди руководителей больше мужчин, им гораздо проще обсуждать и ставить задачи сотрудникам мужского пола.

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А ранее Лайф писал о вакансиях без высшего образования с зарплатой до 150 тысяч рублей. Уменьшение числа мигрантов привело к изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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