Юрист Крохин рассказал о способах защиты от мошенников в сфере ЖКХ

Наиболее распространённый вид мошенничества в сфере ЖКХ — навязывание ненужных услуг, считает председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, директор Центра медиаторов РАНХиГС, юрист Константин Крохин. Он призвал не торопиться с принятием решения, если вам настойчиво предлагают, например, что-то срочно отремонтировать.

"Мошенники используют психологический приём — введение человека в стресс. Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30%, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить", — посоветовал Крохин в интервью радио Sputnik.

По всем вопросам ЖКХ нужно стараться контактировать с теми людьми, которые могут доказать свою принадлежность к обслуживающей дом компании, продолжил Крохин. Лучше уточнить в управляющей организации, как именно должен представиться специалист и какую фирму назвать. Крупные компании в этой сфере обычно носят названия городов или районов, добавил эксперт.