После смертельной давки на концерте с рэпера Трэвиса Скотта потребовали огромную сумму

В суд подан коллективный иск против рэперов Трэвиса Скотта, Дрейка, а также компаний Apple и Live Nation. Все 125 истцов — посетители фестиваля Astroworld, где в результате давки 5 ноября погибло десять человек.

Как пишет TMZ, общая сумма иска составила 750 миллионов долларов. Эти деньги должны покрыть моральный и физический ущерб, который понесли пострадавшие, а также родственники погибших.

Дрейка обвиняют в том, что он не попытался остановить концерт, когда началась давка. А Трэвиса Скотта — в том, что он якобы подстрекает к насилию на своих выступлениях.