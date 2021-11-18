После смертельной давки на концерте с рэпера Трэвиса Скотта потребовали огромную сумму
Эти деньги должны покрыть моральный и физический ущерб, который понесли пострадавшие, а также родственники погибших.
Фото © Instagram / travisscott
В суд подан коллективный иск против рэперов Трэвиса Скотта, Дрейка, а также компаний Apple и Live Nation. Все 125 истцов — посетители фестиваля Astroworld, где в результате давки 5 ноября погибло десять человек.
Как пишет TMZ, общая сумма иска составила 750 миллионов долларов. Эти деньги должны покрыть моральный и физический ущерб, который понесли пострадавшие, а также родственники погибших.
Дрейка обвиняют в том, что он не попытался остановить концерт, когда началась давка. А Трэвиса Скотта — в том, что он якобы подстрекает к насилию на своих выступлениях.
Сообщается, что среди истцов семья погибшего на фестивале Акселя Акоста, 21-летнего парня, которого раздавила "возбуждённая, неуправляемая и неконтролируемая толпа с такой силой, что он больше не мог дышать".
Лайф напоминает, давка произошла во время выступления Трэвиса Скотта (организатора фестиваля) и рэпера Дрейка. Фанаты стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. Изначально сообщалось о восьми погибших и более чем 300 пострадавших. 12 ноября стало известно о девятой жертве: умер 22-летний студент. Чуть позже появилась информация и о десятой жертве — девятилетнем мальчике. Стоит отметить, что это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек.
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