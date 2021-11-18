Одно из самых опасных проявлений постковидного синдрома — это нарушение свёртываемости крови. Если не принять своевременные меры, дело может закончиться смертью пациента. Об этом рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

"Тромбообразование всегда опасно, но всё зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", — сказала Диана Ким в интервью радио Sputnik.

По её словам, постковидный синдром может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от самой инфекции. От этого не застрахованы и молодые люди, которые переболели в лёгкой форме.

В зоне повышенного риска находятся и те, у кого и до ковида были проблемы с сосудами. Профилактику можно проводить с помощью антикоагулянтов, то есть препаратов, разжижающих кровь.

"Считается, что после перенесённой коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные", — сказала Диана Ким.