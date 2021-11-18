Опрос показал, что готовность россиян к вакцинации выросла

Готовность населения России к вакцинации от коронавируса выросла в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС. Опрос был проведён среди взрослого населения.

Как пишет "Коммерсант", порядка 41,3% опрошенных сообщили, что они сами или кто-то из их родственников болели коронавирусом. К началу октября 53,2% респондентов сделали хотя бы одну прививку от ковида. Ещё 14,5% собираются вакцинироваться, но ещё не записались на процедуру.

Как отмечают исследователи, по сравнению с концом мая уровень вовлечённости взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза: с 25,9% до 53,2%. Вместе с этим пока каждый четвёртый респондент заявил, что ещё не собирается прививаться от коронавируса.

Ставят прививку чаще всего люди в возрасте старше 34 лет с высшим образованием и имеющие работу. Их оппоненты же в качестве причин отказа называют наличие медицинских противопоказаний, высокий уровень антител, отсутствие времени на вакцинацию и боязнь побочных эффектов.